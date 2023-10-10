



Показано как началась атака ХАМАСа против Израиля

Атака ХАМАСа, совершенная в минувшие выходные, ознаменовала собой самую серьезную брешь в обороне Израиля за последние десятилетия.



Об этом говорится в репортаже агентства Reuters. Информационное агентство показало, как началась атака, заставшая Израиль врасплох.



Журналисты показали, как террористы прорывались на территорию Израиля и устроили настоящую бойню, захватывая в плен истерзанных людей, а также какими были последствия ракетных обстрелов.



Ранее в большом материале информагентства говорилось, что внезапные военные действия против Израиля на юге страны были хорошо подготовлены и планировались не один день. По некоторым данным, ХАМАС готовился к этой атаке год. На какие четыре этапа была поделена эта операция террористов, можно узнать по ссылке.