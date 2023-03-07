



Показано фото террориста из Хавара

Террористом, убившим братьев Гилеля и Игаля Янив в Хавара, является Абдель-Фаттах Харуша.



Его фото публикует "Кан".



В настоящее время проверяется информация о его ликвидации в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине.



עבד אל-פתאח ח'רושה הוא המחבל שרצח את האחים הלל ויגל יניב בפיגוע בחווארה. עוד נבדק אם חוסל בפעילות כוחות הביטחון בפעילות בג'נין@carmeldangor pic.twitter.com/L6cSgGiSSt — כאן חדשות (@kann_news) March 7, 2023