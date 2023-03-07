Показано фото террориста из Хавара
Террористом, убившим братьев Гилеля и Игаля Янив в Хавара, является Абдель-Фаттах Харуша.
Его фото публикует "Кан".
В настоящее время проверяется информация о его ликвидации в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине.
Также ранее сообщалось, что братья Халед, Абд и Касем Харуша были арестованы недалеко от Шхема. По предварительным данным, они являются сыновьями террориста.
עבד אל-פתאח ח'רושה הוא המחבל שרצח את האחים הלל ויגל יניב בפיגוע בחווארה. עוד נבדק אם חוסל בפעילות כוחות הביטחון בפעילות בג'נין@carmeldangor pic.twitter.com/L6cSgGiSSt— כאן חדשות (@kann_news) March 7, 2023