Новости » Арабо-израильский конфликт
07.03.2023 16:58 Алина Груднева

Показано фото террориста из Хавара

Террористом, убившим братьев Гилеля и Игаля Янив в Хавара, является Абдель-Фаттах Харуша.

Его фото публикует "Кан".

В настоящее время проверяется информация о его ликвидации в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине.
 

Также ранее сообщалось, что братья Халед, Абд и Касем Харуша были арестованы недалеко от Шхема. По предварительным данным, они являются сыновьями террориста.

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