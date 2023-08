Показан момент задержания двух палестинцев, убивших израильтянку в Хевроне

Полиция показала момент задержания двух палестинцев, причастных к убийству израильтянки в Хевроне.



Операцию проводили офицеры ЯМАМ в ночь на 22 августа.



Как сообщалось ранее, задержанные являются родственниками. Их схватили менее чем через сутки после нападения, в результате которого погибла Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин.



Police publish footage of Yamam officers arresting the two suspected Palestinian terrorists behind the shooting attack near Hebron. pic.twitter.com/QSFnPIeL1H