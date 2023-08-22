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Показан момент задержания двух палестинцев, убивших израильтянку в Хевроне
22.08.2023 18:30 Алина Груднева

Показан момент задержания двух палестинцев, убивших израильтянку в Хевроне

Полиция показала момент задержания двух палестинцев, причастных к убийству израильтянки в Хевроне.

Операцию проводили офицеры ЯМАМ в ночь на 22 августа.

Как сообщалось ранее, задержанные являются родственниками. Их схватили менее чем через сутки после нападения, в результате которого погибла Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин.
 

 

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