



Показан момент задержания двух палестинцев, убивших израильтянку в Хевроне

Полиция показала момент задержания двух палестинцев, причастных к убийству израильтянки в Хевроне.



Операцию проводили офицеры ЯМАМ в ночь на 22 августа.



Как сообщалось ранее, задержанные являются родственниками. Их схватили менее чем через сутки после нападения, в результате которого погибла Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин.

