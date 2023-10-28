



Пока Израиль в гневе, ХАМАС и ПА ликуют

ХАМАС приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о прекращении огня в Газе и отклонение поправки с осуждениями террористической организации.



"Приветствуем принятие резолюции и призываем к ее немедленной реализации, включая доставку топлива и гуманитарной помощи для гражданских", - сказали террористы.



Так называемое министерство иностранных дел Палестинской автономии тоже порадовалось "жесткой позиции" мирового сообщества против "безумной агрессии Израиля" на фоне того, что военная кампания Еврейского Государства якобы "достигает нового пика жестокости".



Пока ХАМАС и ПА ликуют из-за принятия резолюции, не имеющей юридически обязывающей силы, в Израиле гневно и категорически отвергли "позорный призыв ГА ООН", поклявшись уничтожить террористическую организацию.



Напомним, что инициативу Иордании о "гуманитарном перемирии" в Газе поддержали 120 стран-членов, в том числе РФ и КНР, отвергли 14, среди которых Америка и Израиль, а воздержались от голосования 45 членов, в рядах которых оказалась Украина. Поправка Канады об осуждении ХАМАСа провалилась, не набрав двух третей голосов: 88 - "за", 55 - "против, 33 - "воздержались".