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Погромы в Хавара: что решил суд по отношению к задержанным
02.03.2023 19:37 Алина Груднева

Погромы в Хавара: что решил суд по отношению к задержанным

В четверг, 2 марта, окружной суд Иерусалима постановил освободить всех восьмерых задержанных в ходе беспорядков в Хавара.

Свое решение суд объяснил отсутствием доказательств их причастности к погромам в арабской деревне.

В свою очередь, министерство обороны подписало постановление об административном аресте двоих из них. По данным организации правовой помощи "Хонену", постановление подписал глава оборонного ведомства Йоав Галант по рекомендации ШАБАКа.

Один из тех, на кого распространяется административный арест, является несовершеннолетним.
 

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