



Погромщики и убийцы в Акко получили одну пятую предусмотренного законом срока

Отель "Эффенди" был подожжен и полностью сгорел в ходе ночных беспорядков в период операции Страж Стен. Другой ресторан, принадлежащий тем же владельцам, также был разгромлен, на полицейских было совершено нападение, и окружающему району был нанесен большой ущерб. Однако, несмотря на положения закона - молодые люди, признавшиеся в содеянном, получат тюремный срок который закончится через считанные годы.



Окружной суд Хайфы приговорил к пяти годам и 45 месяцам тюрьмы Фуада и Ахмеда Мади, двадцатилетних жителей Акко, которые около двух лет назад подожгли гостиницу "Эффенди" в городе и активно участвовали в массовых беспорядках в городе во время операции "Страж Стен". Это приговор для двух последних обвиняемых из восьми, проходящих по делу.



События происходили в одну из ночей мая 2021 года, когда, согласно обвинительному заключению, эти двое принимали участие в беспорядках в Акко. Они бросали камни в полицейских, запускали петарды и нанесли большой ущерб имуществу в районе. Помимо поджога гостиницы, обвиняемый Ахмед Мади также принимал участие в поджоге ресторана "Ури Бури", принадлежащего тем же владельцам - шеф-повару Ури Еремиасу. В ходе мероприятия, помимо прочего, участники беспорядков разграбили имущество ресторана, похитили 20 000 шекелей - и затем подожгли его.



В обвинительном заключении говорится, что пожар в гостинице "Эффенди" начался после того, как неизвестный в маске разбил камнем стеклянную дверь заведения, а затем вылил на пол горючее вещество. После того, как он зажег огонь, вспыхнул пожар, и только тогда Фуад Мади и другие неизвестные лица, личность которых не установлена до сих пор, прибыли на место - с бутылками с зажигательной смесью. По мере того, как их бросали, пламя разрасталось.



При этом в гостинице находились 20 постояльцев, а также администратор, которые после поджога покинули свои комнаты и бежали. Позже прибыли другие обвиняемые, среди которых был Ахмед Мади, и начали погром, ломая мебель, разбивая камеры наблюдения и расхищая имущество. После их ухода другие обвиняемые вошли в помещение и подожгли его, в результате чего погиб 84-летний постоялец отеля Ави Хар Эван.



Хар Эван был лауреатом премии министерства обороны Израиля, одним из высокопоставленных чиновников аэрокосмической промышленности и директором Израильского космического агентства. Никто еще не был привлечен к ответственности за его смерть.



Обвиняемые, 24-летний Фуад Мади, который также был осужден за террористический акт, и 29-летний Ахмед Мади, также имевший судимость, признались в содеянном. В дополнение к тюремному заключению судья Даниэль Фиш постановил, что каждый из обвиняемых выплатит владельцу отеля компенсацию в размере 20 000 шекелей. Это при том, что ущерб, нанесенный отелю, оценивается более чем в два миллиона шекелей.



Наказания, вынесенные обвиняемым являются мягкими, учитывая совершенные ими преступления, за которые максимальный срок заключения составляет от 20 до 25 лет. Все другие осужденные по этому делу были приговорены к тюремному заключению на срок от 33 до 48 месяце. "Закон о борьбе с терроризмом призван обозначить более строгую политику наказания за террористические преступления", - прокомментировали приговор в окружной прокуратуре Хайфы.



Каждый из двух обвиняемых выразил раскаяние в содеянном и заявил, что эти действия не были для него типичными. Защитник обвиняемых, адвокат Шади Дабах, перед вынесением приговора заявил, что "это был минутный дрейф, а не спланированный акт". Он также добавил, что, возможно, имела место "определенная злость на социально-экономическую ситуацию, которая привела к совершению преступлений". Однако, подчеркнул он, "это не означает, что подобные действия были законными".