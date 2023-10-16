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Пограничный переход Рафах между Египтом и Газой будет открыт в 9 часов утра
16.10.2023 07:25 Анатолий Кравченко

Пограничный переход Рафах между Египтом и Газой будет открыт в 9 часов утра

Как сообщает NBC News со ссылкой на представителя палестинского посольства Камеля Хатиба, пограничный пункт Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет, будет открыт сегодня в 9 часов утра.

Это позволит иностранным гражданам покинуть осажденный анклав и впустить гуманитарные грузы.

В последние дни Израиль согласился ослабить блокаду сектора, введенную после массовых убийств 7 октября. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пропускной пункт будет открыт, но не сказал, когда именно.
 

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