



Пограничный переход Рафах между Египтом и Газой будет открыт в 9 часов утра

Как сообщает NBC News со ссылкой на представителя палестинского посольства Камеля Хатиба, пограничный пункт Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет, будет открыт сегодня в 9 часов утра.



Это позволит иностранным гражданам покинуть осажденный анклав и впустить гуманитарные грузы.



В последние дни Израиль согласился ослабить блокаду сектора, введенную после массовых убийств 7 октября. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пропускной пункт будет открыт, но не сказал, когда именно.

