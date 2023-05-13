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Погибший в Сдот-Негев рабочий - отец шестерых детей из Газы
13.05.2023 19:11 Алина Груднева

Погибший в Сдот-Негев рабочий - отец шестерых детей из Газы

Погибший в результате обстрела Сдот-Негев рабочий из Газы идентифицирован как Абдулла Абу Джаба.

Напомним, что он скончался в больнице "Сорока", куда был доставлен с осколочным ранением в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, Абу Джаба был отцом шестерых детей. Его брат, который работал рядом, также получил тяжелое ранение. В настоящее время, он переносит операцию.

Третьим пострадавшим оказался бедуин из Негева. Он получил ранение средней степени тяжести.
 

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