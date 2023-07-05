



Погибший в Дженине солдат мог попасть под перекрестный огонь



ЦАХАЛ расследует возможность того, что солдат подразделения Эгоз, убитый ночью 5 июля, попал под перекрестный обстрел.



Детали столкновения в лагере беженцев в Дженине пока не выяснены, и они находятся в стадии служебного расследования. На данном этапе представляется, что стрельба велась во время разрыва контакта с врагом и выхода израильских сил из лагеря беженцев, во время боя и в сложном переулке.



Армия расследует возможность того, что во время тяжелых боев возле больницы в Дженине произошла ошибка в опознании. Возможно, что старший сержант Давид Иегуда Ицхак был убит, когда различные подразделения ЦАХАЛа параллельно выходили из зоны боевых действий в лагере беженцев.



Покойный Иегуда Ицхак, регулярный боец, был тяжело ранен в результате стрельбы и умер по дороге в больницу. Его похороны состоятся сегодня в 16:00 на военном кладбище на горе Герцль. Он оставил после себя родителей и шестерых братьев и сестер.