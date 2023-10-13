



Поезда будут ходить вечером в пятницу и всю субботу

Под руководством Министерства транспорта и в рамках подготовки реагирования на нужды тыла и безопасности Израильские железные дороги увеличат движение поездов в выходные дни, а также будут отправлять поезда в пятницу вечером и в субботу.



Этим вечером, начиная с 18:00 и всю ночь, поезда будут курсировать по принципу “заполни и отправь” между станциями Аэропорт Бен-Гуриона и Центральными станциями Тель-Авива Савидор, а также между станциями Аэропорт Бен-Гуриона и Центральными станциями Беэр-Шевы.



В субботу с 21:00 до 7:00 поезда будут курсировать с частотой один поезд в час между станциями Беэр-Нева Мерказ и Нагария с остановками на станциях Аэропорт Бен-Гуриона, Тель-Авив Савидор-Мерказ и Хоф Ха-Кармель.