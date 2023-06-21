



Поджоги и погромы в Турмус-Айя: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля прокомментировал поджоги и погромы, устроенные поселенцами в Турмус-Айя:



Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа.



"Силы безопасности вошли в деревню, чтобы потушить пожары, предотвратить столкновения и собрать улики. Полиция приступила к расследованию. ЦАХАЛ осуждает эти серьезные случаи насилия и уничтожения имущества", - сказано в заявлении.



Уточняется, что подобные события мешают ЦАХАЛу и силам безопасности сосредоточиться на своей основной миссии - защите безопасности граждан Государства Израиль и предотвращении терактов.



Как сообщалось ранее, поселенцы в ответ на теракт возле Эли подожгли около 60 автомобилей и 30 домов.

