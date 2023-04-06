



Подсчитано количество ракет, выпущенных по Израилю за 36 часов

По Израилю с севере и с юга за последние 36 часов выпустили около 61 ракеты.



По подсчетам журналистов, в среду, в 03:10 по Сдероту было выпущено 5 ракет, из которых 4 удалось перехватить, а одна упала на территории завода. Жертв не было.



В 03:32 по окрестностям границы с Газой было выпущено 4 ракеты. Все они упали на открытой местности. Еще одна ракета была выпущена в том же направлении.



В 06:53 того же дня по Сдероту было выпущено 6 ракет, из которых 4 удалось перехватить, еще 2 упали на открытой местности. В 06:58 террористы попытались ударить по самолетам ВВС.



Уже вечером, в 21:05 сработала сирена ракетной тревоги. Из Газы были выпущены 2 ракеты, одна из которых не долетела до границы. Обстрелы возобновились в ночь на 6 апреля. В 05:28 террористы выпустили залп из 7 ракет.



Днем Израиль подвергся массированному обстрелу с территории Ливана. По северу Израиля было выпущено 34 ракеты, из которых 25 удалось перехватить.

