



Подрыв здания "парламента" в Газе засняли на видео

В сети показали момент подрыва здания "парламента" ХАМАСа в Газе.



Ранее бойцы "Голани" и 7-я танковая бригада взяли это место под свой контроль и сделали внутри фото на память.



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Сегодня, 15 ноября, здание "парламента" было уничтожено.

