Подрыв здания "парламента" в Газе засняли на видео
В сети показали момент подрыва здания "парламента" ХАМАСа в Газе.
Ранее бойцы "Голани" и 7-я танковая бригада взяли это место под свой контроль и сделали внутри фото на память.
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Сегодня, 15 ноября, здание "парламента" было уничтожено.
יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ— כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023