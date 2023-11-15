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Подрыв здания "парламента" в Газе засняли на видео
15.11.2023 16:59 Алина Груднева

Подрыв здания "парламента" в Газе засняли на видео

В сети показали момент подрыва здания "парламента" ХАМАСа в Газе.

Ранее бойцы "Голани" и 7-я танковая бригада взяли это место под свой контроль и сделали внутри фото на память.

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Сегодня, 15 ноября, здание "парламента" было уничтожено.
 

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