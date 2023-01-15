



Подросток из Вади Ара готовил комбинированную атаку в Иерусалиме

17-летний подросток обвиняется в планировании комбинированного теракта



Из обвинительного заключения, представленного прокуратурой, стало известно, что житель Вади Ара планировал установить взрывное устройство и открыть огонь по силам безопасности в Аль-Аксе. По информации, полученной ШАБАКом, следователи провели обыск в доме мальчика и обнаружили материалы для изготовления взрывчатки и металлические гранулы. "Просматривал сайты ИГИЛ, знакомился со Старым Городом", - заявили в полиции.



17-летний житель поселения Вади Ара планировал совершить комбинированный взрывной теракт в Старом городе Иерусалима и перестрелку в районе Аль-Аксы, используя взрывное устройство с металлическими гранулами против сил безопасности. Именно так сегодня утром, 15 января, было разрешено опубликовать письмо с серьезным обвинительным заключением, выдвинутым против него адвокатом Ави Ор-Захо из окружной прокуратуры Хайфы. Подросток обвиняется в подготовке террористического акта при отягчающих обстоятельствах, и слушание его дела состоится в окружном суде Хайфы.



"Мальчик рассказал нам во время расследования, что уже в 12 лет он заинтересовался изготовлением взрывчатки и часами сидел на сайтах, предоставляющих руководства в этой области. Насколько мы поняли, все началось из научного любопытства", - объяснил капрал Моти Бен-Харош, командир полицейского подразделения "Менаше", руководивший расследованием.