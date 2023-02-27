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Подросток арестован по подозрению к подготовке теракта в Нир-Давид
27.02.2023 16:40 Алина Груднева

Подросток арестован по подозрению к подготовке теракта в Нир-Давид

В понедельник, 27 февраля, полиция задержала 17-летнего жителя Тайбе по подозрению в подготовке теракта в кибуце Нир-Давид.

По данным Walla, подросток опубликовал в соцсети видео, в котором рассказал, что намерен совершить атаку.

Молодого человека быстро арестовали. В ходе допроса парень отрицал, что намеревался совершить атаку.

Он сказал, что его телефон, с которого было размещено видео, находится в ремонте. Что примечательно, устройство нашли в ходе обыска в кустах, возле того места, где был задержан подросток.

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