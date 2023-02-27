



Подросток арестован по подозрению к подготовке теракта в Нир-Давид

В понедельник, 27 февраля, полиция задержала 17-летнего жителя Тайбе по подозрению в подготовке теракта в кибуце Нир-Давид.



По данным Walla, подросток опубликовал в соцсети видео, в котором рассказал, что намерен совершить атаку.



Молодого человека быстро арестовали. В ходе допроса парень отрицал, что намеревался совершить атаку.



Он сказал, что его телефон, с которого было размещено видео, находится в ремонте. Что примечательно, устройство нашли в ходе обыска в кустах, возле того места, где был задержан подросток.