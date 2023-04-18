



Подросток-араб обвинен в нападении на полицию

Прокуратура передала в Окружной суд по делам несовершеннолетних обвинительный акт против 16-летнего жителя Иерусалима.



Уточняется, что подросток около двух недель назад бросил бутылки с зажигательной смесью в автомобиль, в котором ехали евреи.



В обвинительном акте сказано, что мальчик и другие подозреваемые вооружились "коктейлями Молотова" и камнями и ждали машину, в которой находились гражданские и офицеры полиции.



В ответ на нападение один из правоохранителей выстрелил в хулиганов. Подросток получил ранение.