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Подросток-араб обвинен в нападении на полицию
18.04.2023 17:09 Алина Груднева

Подросток-араб обвинен в нападении на полицию

Прокуратура передала в Окружной суд по делам несовершеннолетних обвинительный акт против 16-летнего жителя Иерусалима.

Уточняется, что подросток около двух недель назад бросил бутылки с зажигательной смесью в автомобиль, в котором ехали евреи.

В обвинительном акте сказано, что мальчик и другие подозреваемые вооружились "коктейлями Молотова" и камнями и ждали машину, в которой находились гражданские и офицеры полиции.

В ответ на нападение один из правоохранителей выстрелил в хулиганов. Подросток получил ранение.

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