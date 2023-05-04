



Подробности операции в Шхеме: Дроны-камикадзе и переодетые в женщин солдаты

Через несколько часов после ликвидации террористов, которые убили Люси Ди и ее дочерей Майю и Рину в результате теракта в прошлом месяце, появились новые подробности о необычной операции в Шхеме.



На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как группа антитеррористических сил, некоторые из которых одеты как женщины, идут по аллеям Шхема на пути к рынку. Очевидцы сообщают, что силы ЦАХАЛа окружили в городе два дома, в которых забаррикадировались несколько террористов. По имеющимся данным, в ходе перестрелки применялись дроны-камикадзе.



В ходе операции семилетний пес Ямам Джанго был убит, защищая солдат, когда по ним открыли огонь террористы. По данным пограничной полиции, Джанго участвовал в сотнях операций Ямам, во время которых он сражался вместе с солдатами подразделения, чтобы сорвать террористические заговоры и арестовать подозреваемых.



Служба новостей 13 телеканала сообщила, что разведывательная информация о местонахождении террористов поступила от ШАБАК и привела к тайной квартире в Шхеме. Рано утром ШАБАК, ЦАХАЛ и бойцы МАГАВ ворвались в квартиру, и в перестрелке были убиты два террориста. Кроме того, был убит Ибрагим Хора, пособник разыскиваемых, помогавший им скрываться.



Старший офицер Центрального командования сказал: "Мы замкнули круг. Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа приблизились к зданию и оцепили его. Подразделение "Эгоз", 50-й батальон и МАГАВ действовали на окраинах Касбы, чтобы обеспечить стерильную зону для сил ЦАХАЛа и ШАБАКа. Была стрельба и беспорядки. Операция длилась около часа. Результат очень хороший. 3 мертвых террориста, убивших членов семьи Ди".



"Отмечу скорость операции, без которой мы могли бы запутаться и пострадать. Большое значение в операции имеет время от атаки до поимки. Скорость, с которой мы действуем, является сдерживающим фактором для террористов. Нет городов-убежищ. Даже в сердце Касбы не спрятаться. Мы переживаем непростой период, и обстрелы продолжаются. Мы находимся в особой оперативной ситуации в Шхеме, и это единственный сектор, который сейчас усиливается дополнительными силами", - добавил офицер.

