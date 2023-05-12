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Подробности о месте, где убит глава ракетного крыла "Исламского джихада"
12.05.2023 15:54 Алина Груднева

Подробности о месте, где убит глава ракетного крыла "Исламского джихада"

Командир ракетного крыла "Исламского джихада" Али Гаали был устранен в своем доме, построенном "на развалинах проекта еврейского поселения Катиф".

Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

Уточняется, что это место узнал живший когда-то в Катифе Цуриэль Халамиш.

"Еще одно плачевное последствие размежевания и та высокая цена, которую государство Израиль платит за безрассудную депортацию евреев из Гуш-Катифа", - сказал глава регионального совета Гуш-Эцион и Совета поселений Шломо Нееман.

 
 

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