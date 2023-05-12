



Подробности о месте, где убит глава ракетного крыла "Исламского джихада"

Командир ракетного крыла "Исламского джихада" Али Гаали был устранен в своем доме, построенном "на развалинах проекта еврейского поселения Катиф".



Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.



Уточняется, что это место узнал живший когда-то в Катифе Цуриэль Халамиш.



"Еще одно плачевное последствие размежевания и та высокая цена, которую государство Израиль платит за безрассудную депортацию евреев из Гуш-Катифа", - сказал глава регионального совета Гуш-Эцион и Совета поселений Шломо Нееман.





