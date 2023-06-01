



Подполковник об охране забора безопасности возле Тулькарм: ежедневная война

Участок забора безопасности в районе Тулькарм, где ранее палестинцы совершали массовые прорывы на территорию Израиля, постепенно модернизируют, чтобы добиться герметичности.



По данным Yedioth Ahronoth, небольшую экскурсию журналистам провел командир батальона региональной бригады Менаше, отвечающей за охрану забора безопасности в этом месте, подполковник Раз Штейнберг.



"Год назад всего одна команда отвечала за удержание всей территории. Забор был взломан. Он был полон дыр. На сегодняшний день здесь работают уже четыре, забор быстро ремонтируют. Видео с массовыми прорывами вы здесь больше не увидите. Те дни в прошлом", — отметил подполковник.



Его батальон отвечает примерно за 30-километровый участок забора безопасности. По одну сторону находится Эмек-Хефер, по противоположную - Тулькарм. Патрулирование, наблюдение и прочие операции распределяются примерно между 300 солдатами.



"Полтора года назад в этом месте прорвались тысячи людей. Сегодня фиксируются единичные переходы. Это ежедневная война. Трудно добиться герметичности, но это наша цель", - добавил подполковник.

