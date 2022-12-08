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Подписан указ о сносе дома убийцы Ноа Лазар
08.12.2022 17:47 Алина Груднева

Подписан указ о сносе дома убийцы Ноа Лазар

В четверг, 8 декабря, был подписан приказ о сносе дома террориста, убившего женщину-сержанта Ноа Лазар на КПП "Шуафат" в октябре.

 
Документ подписал глава Службы тыла генерал-майор Рафи Мило.
 
Будет снесен дом террориста Удая Тамими в лагере беженцев Шуафат.
 
18-летняя Лазар, боец батальона "Эрез", была убита после того, как Тамими открыл огонь по ней и группе охранников после выхода из машины.
 
30-летний охранник Давид Морель получил тяжелое ранение в голову. Он перенес операцию и был переведен в реабилитационный центр.

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