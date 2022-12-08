



Подписан указ о сносе дома убийцы Ноа Лазар

В четверг, 8 декабря, был подписан приказ о сносе дома террориста, убившего женщину-сержанта Ноа Лазар на КПП "Шуафат" в октябре.

Документ подписал глава Службы тыла генерал-майор Рафи Мило.

Будет снесен дом террориста Удая Тамими в лагере беженцев Шуафат.

18-летняя Лазар, боец батальона "Эрез", была убита после того, как Тамими открыл огонь по ней и группе охранников после выхода из машины.

30-летний охранник Давид Морель получил тяжелое ранение в голову. Он перенес операцию и был переведен в реабилитационный центр.