Подписан указ о сносе дома убийцы Ноа Лазар
В четверг, 8 декабря, был подписан приказ о сносе дома террориста, убившего женщину-сержанта Ноа Лазар на КПП "Шуафат" в октябре.
Документ подписал глава Службы тыла генерал-майор Рафи Мило.
Будет снесен дом террориста Удая Тамими в лагере беженцев Шуафат.
18-летняя Лазар, боец батальона "Эрез", была убита после того, как Тамими открыл огонь по ней и группе охранников после выхода из машины.
30-летний охранник Давид Морель получил тяжелое ранение в голову. Он перенес операцию и был переведен в реабилитационный центр.