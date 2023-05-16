



Подписан приказ о сносе дома террориста, убившего солдата ЦАХАЛа

Командующий Центральным командованием АОИ сегодня подписал приказ о конфискации и сносе дома, в котором жил террорист Камаль Джури.



11 октября 2022 года Джури и Усама Тавил, члены базирующейся в Шхеме террористической группировки "Львиное логово", открыли огонь по старшему сержанту. Идо Барух из разведывательного подразделения пехотной бригады Гивати был застрелен боевиками при обеспечении безопасности марша поселенцев возле палестинского города Севастия. Он стоял у развязки недалеко от близлежащего поселка Шавей Шомрон.



Терористы были арестованы 13 февраля, а третий член группировки, который якобы помогал планировать нападение, был убит в ходе рейда в Шхеме неделей позже.



Приказ был издан после того, как апелляция, поданная семьей террориста, была отклонена.

