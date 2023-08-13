



Подозреваемый в убийстве палестинца после выписки из больницы взят под стражу

Мужчина, подозреваемый в убийстве палестинца во время столкновения в Иудее и Самарии более недели назад, после выписки из больницы взят под стражу полицией.



Йехиэль Индор был арестован на следующий день после того, как 4 августа, как утверждается, он застрелил 19-летнего Кусаи Джамаля Матана во время столкновений поселенцев с палестинцами в деревне Бурка.



С тех пор Индор находился под охраной полиции в больнице Иерусалима, где лечился от серьезной травмы головы, вызванной камнем, брошенным в него во время инцидента.



В пятницу, 11 августа, суд продлил срок его содержания под стражей, поскольку полиция показала, что они больше не подозревают расовых мотивов в действиях Индора, но все еще подозревают его в убийстве Матана, участии в беспорядках, заговоре с целью совершения преступления и воспрепятствовании правосудию.



Индор утверждал, что стрелял из пистолета в целях самообороны.