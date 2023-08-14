



Подозреваемый в убийстве палестинца останется под стражей

Окружной суд Иерусалима отклонил ходатайство адвокатов об отправке под домашний арест Иехиэля Индора, главного подозреваемого в убийстве палестинца в начале этого месяца.



Индор подозревается в убийстве 19-летнего Кусаи Джамаля Матана в ходе столкновения 4 августа в палестинской деревне Бурка. Индор был серьезно ранен, предположительно в результате попадания ему в лицо камня, брошенного палестинцем, и провел большую часть времени в больнице, пока вчера его не перевели в медицинское учреждение тюремной службы.



В пятницу суд низшей инстанции приказал Индору оставаться под стражей как минимум до этой недели после того, как правоохранительные органы запросили 10-дневное продление, утверждая, что у них есть существенные доказательства по делу.



В своем сегодняшнем решении судья говорит, что, хотя заявление Индора о самообороне является законным, решение суда низшей инстанции было разумным и не оправдывает вмешательства.



Во время слушания представитель полиции утверждал, что версия событий Индора не согласуется с другими описаниями и топографией местности, что “опровергает довод о самообороне”.



Представитель сказал, что ответы Индора во время допроса продемонстрировали “избирательную память”, когда подозреваемый вдавался в подробности, описывая палестинцев и их действия, и избегал подробностей, когда его спрашивали о причастных евреях.



Завтра ожидается еще одно слушание по поводу возможного ареста Индора.



