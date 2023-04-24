Подозреваемый в теракте оказался отцом пятерых детей из Восточного Иерусалима
Полиция сообщает, что водитель, подозреваемый в совершении нападения на автомобиль в Иерусалиме, был “нейтрализован”. Его идентифицировали как 39-летнего Хатема Наджму, который проживал с женой и пятью детьми в районе Бейт-Сафафа в Восточном Иерусалиме.
За ним не числится зафиксированных нарушений безопасности, но известно, что имелись проблемы с психическим здоровьем.
Состояние подозреваемого еще не полностью ясно. В первоначальных сообщениях говорилось, что он был застрелен.
ערב יום הזיכרון, דיווח על פיגוע דריסה ברחוב כי"ח בירושלים סמוך לשוק מחנה יהודה.— דנה בצלאל • dana betzalel (@danabetzalel) April 24, 2023
במד"א מדווחים על טיפול ב-3 פצועים: גבר כבן 50 במצב קשה,
ו-2 נשים בשנות השלושים במצב בינוני בהכרה מלאה עם חבלות בגופן pic.twitter.com/P2til8xLkC