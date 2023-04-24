



Подозреваемый в теракте оказался отцом пятерых детей из Восточного Иерусалима

Полиция сообщает, что водитель, подозреваемый в совершении нападения на автомобиль в Иерусалиме, был “нейтрализован”. Его идентифицировали как 39-летнего Хатема Наджму, который проживал с женой и пятью детьми в районе Бейт-Сафафа в Восточном Иерусалиме.



За ним не числится зафиксированных нарушений безопасности, но известно, что имелись проблемы с психическим здоровьем.



Состояние подозреваемого еще не полностью ясно. В первоначальных сообщениях говорилось, что он был застрелен.

