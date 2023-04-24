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Подозреваемый в теракте оказался отцом пятерых детей из Восточного Иерусалима
24.04.2023 17:55 Наталья Богинская

Подозреваемый в теракте оказался отцом пятерых детей из Восточного Иерусалима

Полиция сообщает, что водитель, подозреваемый в совершении нападения на автомобиль в Иерусалиме, был “нейтрализован”. Его идентифицировали  как 39-летнего Хатема Наджму, который проживал с женой и пятью детьми в районе Бейт-Сафафа в Восточном Иерусалиме.

За ним не числится зафиксированных нарушений безопасности, но известно, что имелись проблемы с психическим здоровьем. 

Состояние подозреваемого еще не полностью ясно. В первоначальных сообщениях говорилось, что он был застрелен.
 

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