



Подозрение на теракт: у перекрестка Мегиддо взорвалась машина



Молодой человек в возрасте 20 лет был тяжело ранен в результате взрыва автомобиля на перекрестке Мегиддо сегодня утром (понедельник). Полиция приступила к расследованию инцидента и начала собирать первые данные с места происшествия. Согласно первоначальным подозрениям, причиной инцидента является диверсионная деятельность с националистической подоплекой.



Около 06:00 утра в МДА поступило сообщение о взрыве на шоссе 65, недалеко от тюрьмы Мегиддо в направлении Афулы. Прибывшие на место происшествия медики и санитары оказали медицинскую помощь 21-летнему молодому человеку, жителю деревни Салем, который получил серьезные ранения. Команда MADA эвакуировала его в больницу в полном сознании?с проникающими ранениями.



Полицейские силы, которые были вызваны на место происшествия сразу после получения сообщения, начали расследование инцидента, предпосылок и обстоятельств. Шоссе 65 перекрыто для движения, полиция направляет водителей на альтернативные маршруты. Из предварительного расследования инцидента следует, что предпосылки взрыва были националистическими, а не криминальными.