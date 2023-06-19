



Попытка автомобильного теракта в Самарии

В Самарии в поселении Шакед произошла попытка автомобильного теракта.



По предварительным данным, автомобиль пытался наехать на израильских военных.



Два резервиста получили легкие травмы. В ответ был открыт огонь по автомобилю. Армия обороны Израиля подтвердила информацию о теракте, отметив, что одного из пострадавших бойцов доставили в больницу.



Два раненых палестинца доставлены на лечение Красным Полумесяцем. По данным минздрава ПА, один из них в критическом состоянии.



