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Попытка автомобильного теракта в Самарии
19.06.2023 20:26 Алина Груднева

Попытка автомобильного теракта в Самарии

В Самарии в поселении Шакед произошла попытка автомобильного теракта.

По предварительным данным, автомобиль пытался наехать на израильских военных.

Два резервиста получили легкие травмы. В ответ был открыт огонь по автомобилю. Армия обороны Израиля подтвердила информацию о теракте, отметив, что одного из пострадавших бойцов доставили в больницу.

Два раненых палестинца доставлены на лечение Красным Полумесяцем. По данным минздрава ПА, один из них в критическом состоянии.

 

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