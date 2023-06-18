



Подозрение на инфильтрацию террористов в Яфит



Израильские СМИ сообщают о тревоге в связи с возможностью проникновения террористов в поселение Яфит в Иорданской долине.



Некоторое время назад в поселении Яфит в Иорданской долине прозвучали сирены ракетной тревоги из-за опасений проникновения террористов в поселение.



Большие силы были вызваны на место происшествия и начали поиски, патруль поселения обнаружил по крайней мере одного подозреваемого, который успел скрыться за пределами поселения.



Солдаты продолжают прочесывание местности, жителей просят оставаться в своих домах.

