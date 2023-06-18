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Подозрение на инфильтрацию террористов в Яфит
18.06.2023 10:24 Аркадий Бочаровский

Подозрение на инфильтрацию террористов в Яфит


Израильские СМИ сообщают о тревоге в связи с возможностью  проникновения террористов в поселение Яфит в Иорданской долине.

Некоторое время назад в поселении Яфит в Иорданской долине прозвучали сирены ракетной тревоги из-за опасений проникновения террористов в поселение.

Большие силы были вызваны на место происшествия и начали поиски, патруль поселения обнаружил по крайней мере одного подозреваемого, который успел скрыться за пределами поселения.

Солдаты продолжают прочесывание местности, жителей просят оставаться в своих домах.
 

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