



Подозрение на инфильтрацию террористов в Мево Хорон



Ночью 8 июля командование службы тыла издало приказ, согласно которому жители поселения Мево Хорон должны были оставаться в своих домах, опасаясь проникновения террористов в поселение



Командование тыла объявило о предупреждении о проникновении террористов в поселение Мево Хорон. Согласно объявлению командования тыла, жителей попросили немедленно зайти в свои дома, запереть двери и закрыть окна. Командование тыла также заявило, что не следует покидать здание до получения уведомления об окончании инцидента. Кроме того, движение в районе было перекрыто, и въезд в поселение запрещен.



Утром командование разрешило жителям снова покинуть дома и передвигаться по району без ограничений.



Силы ЦАХАЛа прибыли для прочесывания района, а представительница ЦАХАЛа заявила, что подробности инцидента расследуются.