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Подозрение на инфильтрацию террористов в Мево Хорон
08.07.2023 09:10 Аркадий Бочаровский

Подозрение на инфильтрацию террористов в Мево Хорон


Ночью 8 июля командование службы тыла издало приказ, согласно которому  жители поселения Мево Хорон должны были оставаться в своих домах, опасаясь проникновения террористов в поселение

Командование тыла объявило о предупреждении о проникновении террористов в поселение Мево Хорон. Согласно объявлению командования тыла, жителей попросили немедленно зайти в свои дома, запереть двери и закрыть окна. Командование тыла также заявило, что не следует покидать здание до получения уведомления об окончании инцидента. Кроме того, движение в районе было перекрыто, и въезд в поселение запрещен.

Утром командование разрешило жителям снова покинуть дома и передвигаться по району без ограничений.

Силы ЦАХАЛа прибыли для прочесывания района, а представительница ЦАХАЛа заявила, что подробности инцидента расследуются.

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