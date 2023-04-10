



Подготовка к тотальной атаке: что стоит за встречей лидеров ХАМАСа с Насраллой



В то время как Израиль находится под огнем с трех разных направлений, прокси Ирана, ХАМАС и Хизбалла, укрепляют альянс. Бейрут посетила делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро организации Исмаилом Ханией.



Хизбалла опубликовала фотографию членов делегации с генеральным секретарем шиитской организации Хасаном Насраллой. Согласно сообщению Хизбаллы, во время встречи стороны обсудили “эскалацию сопротивления” в Иудее и Самарии и в Газе, а также сотрудничество”в рамках оси сопротивления”, возглавляемой Ираном.



СМИ, связанные с Хизбаллой, объявили, что "два лидера обсудили события в мечети Аль-Акса", тем самым продолжив кампанию, которая до сих пор принесла террористическим организациям и их покровителю Ирану немало достижений. Лозунг "Мечеть Аль-Акса в опасности" оказывается как никогда актуальным, когда распространяемые из мечети фото и видеоматериалы помогают ХАМАСу и "Исламскому джихаду" вербовать все новых и новых террористов для совершения нападений в Израиле.



Делегация ХАМАСа неожиданно приехала в Бейрут в среду на прошлой неделе, как раз в то время, когда десятки ракет были выпущены по Израилю из Ливана. Предполагается, что за атакой стоит ХАМАС, действовавший по приказу Ирана. В рамках того же визита делегация ХАМАСа провела еще одну встречу с лидерами "Исламского джихада" в Ливане, где речь также шла о сотрудничестве в террористической деятельности против Израиля.



Во встрече с Насраллой, помимо Хании, участвовал высокопоставленный чиновник ХАМАСа Салах аль-Арури, заместитель Хании и ответственный за деятельность военного крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии. Аль-Арури, который несколько раз арестовывался Израилем, женился на иорданке и сначала бежал в Иорданию, откуда был депортирован в Турцию под защиту Эрдогана. Примирение между Иерусалимом и Анкарой включало требование выслать его из страны, и он уехал в Ливан.



В течение многих лет Аль-Арури работал над созданием военных подразделений ХАМАСа в Иудее и Самарии с целью совершения как можно большего количества терактов против израильских целей. Аль-Арури, который недавно посетил генерального секретаря Хизбаллы, в свое время признал, что ХАМАС несет ответственность за похищение трех мальчиков - Яакова Нафтали Френкеля, Гилада Саара и Эяля Ифраха.