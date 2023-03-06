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Подготовка к эскалации: в смешанных городах формируют резервные роты полиции
06.03.2023 11:05 Аркадий Бочаровский

Подготовка к эскалации: в смешанных городах формируют резервные роты полиции

Материалы, полученные Комитетом по национальной безопасности Кнессета, свидетельствуют о том, что в последние месяцы полиция обучила и профинансировала роту граждан-добровольцев из Лода, которая сформирует специальное резервное подразделение в рамках подготовки полиции к возможности беспорядков в городе в месяц Рамадан.

КАН Бет сообщает о том, что это -  один из уроков массовых беспорядков в городах Израиля в период операции Страж Стен.

Речь идет о нескольких десятках добровольцев, все жители Лода, служившие в боевых частях армии, которых полиция в последние месяцы обучала и тренировала.

Главным соображением  при формировании подразделения было осознание нехватки личного состава в ситуациях такого рода и понимание того, что гражданские добровольческие силы, обученные и связанные с полицией, могут восполнить этот пробел, особенно в первые часы и за время, необходимое для перевода полицейских из других мест.

Из материалов комитета следует, что есть намерение воспроизвести эту модель и в других смешанных городах.

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