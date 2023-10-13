



Под носом у Израиля: тренировочные базы ХАМАСа в 720 метрах от КПП Эрез





Эти кадры сделаны много месяцев назад назад, но они оказались до ужаса пророческими. На видеозаписи, сделанной в декабре 2022 г., видно, как боевики ХАМАС наводняют тренировочную площадку, выпускают ракеты и захватывают пленных, окружая муляж израильские здания.



Как показывает анализ CNN, лагерь был только что построен и находился в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта Эрез - пешеходного перехода между Газой и Израилем, который боевики ХАМАС в конце концов прорвали в минувшие выходные в результате кровавой атаки, унесшей жизни более 1200 человек.



A CNN investigation has analyzed almost two years of training and propaganda video released by Hamas to reveal the months of preparations that went into last week’s attack, finding that militants trained for the onslaught in at least six sites across Gaza. Watch here: pic.twitter.com/5LngoJYenV — CNN (@CNN) October 13, 2023

На другой видеозаписи, сделанной более года назад, видно, как боевики ХАМАС отрабатывают взлеты, посадки и нападения на парапланах - тот самый необычный способ нападения, который ХАМАС с летальной эффективностью применил в той самой атаке 7 октября.В ходе расследования, проведенного телекомпанией CNN, были проанализированы почти два года учебных и пропагандистских видеозаписей, выпущенных ХАМАС и его филиалами, чтобы выяснить, каким образом велась подготовка к нападению на прошлой неделе. Было установлено, что боевики готовились к нападению как минимум на шести объектах по всей территории Газы.Два из этих объектов, включая тренировочную площадку, показанную в декабрьском видеоролике, находились на расстоянии менее двух километров от наиболее укрепленного и патрулируемого участка границы между Газой и Израилем. Из оставшихся объектов: один расположен в центральной части Газы, а три других - на юге Газы.На спутниковых снимках за последние два года, также изученных CNN, нет никаких признаков действий израильских войск в отношении любого из шести выявленных объектов.Согласно спутниковым снимкам, в последние несколько месяцев в лагерях не только велась активная деятельность, но некоторые лагеря также поглощали близлежащие сельскохозяйственные угодья, превращая их из сельскохозяйственных в бесплодные территории для проведения учений.Тот факт, что ХАМАС готовился к нападению у всех на виду в течение как минимум двух лет, вызывает дополнительные вопросы о том, почему Израиль, обладающий самыми передовыми военными и разведывательными возможностями на Ближнем Востоке, не смог обнаружить и остановить нападение 7 октября?Когда CNN обратился за комментарием к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ее международный представитель подполковник Джонатан Конрикус заявил, что перечисленных выше фактах "нет ничего нового".Конрикус также сказал, что ХАМАС мог придать объектам "гражданский вид".Однако пять из этих объектов - шестой является посадочной полосой - не имеют гражданских признаков и практически идентичны по конструкции и расположению.Все они окружены массивными земляными валами, которые выше, чем здания в лагерях. Здания - большинство из них не имеют крыш - почти все построены из шлакоблоков и цемента.В некоторых лагерях есть ворота и заборы, в других - бордюры, но нет асфальтированных дорог.Отвечая на вопрос о лагерях, Конрикус сказал, что не может ответить на вопросы CNN, "поскольку они касаются сложного анализа разведданных в то время, когда мы ведем войну"."Эта тема, наряду с множеством других вопросов, будет расследована ЦАХАЛом по окончании войны", - добавил он.На пропагандистских видеороликах видно, как террористы ХАМАСа упражняются с оружием, которое они собираются использовать для атаки 7 октября. Они создали макеты израильских зданий и улиц и отрабатывают на них различные тактики нападения.На тренировочной площадке, расположенной в сотнях метров от контрольно-пропускного пункта Эрез, на стене одного из зданий нарисованы две пальмы и фигура животного, похожая на эмблему израильского батальона на контрольно-пропускном пункте Эрез.На видеозаписи видно, что в лагере они даже тренируются брать пленных и связывать им руки.Спутниковые снимки показывают, что лагерь был построен в течение последних полутора лет.В трех тренировочных лагерях они даже создали макеты израильских танков, состоящие из большого внешнего корпуса, окружающего грузовик. Боевики отрабатывают нападение на него, применяя РПГ и другие взрывчатые вещества.