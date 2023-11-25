



Почему задерживается обмен: объяснения сторон

Освобождение заложников задерживается: объяснения участников сделки



Вторая волна освобождений в сделке по обмену с ХАМАСом должна была произойти около 16:00 25 ноября - но она откладывается.



Представитель ХАМАСа Усама Хамдан в официальном заявлении сказал: "Существуют нарушения, допущенные Израилем при выполнении условий прекращения огня - некоторые из них произошли вчера и повторились сегодня. Военное крыло ХАМАСа приняло решение приостановить выпуск второй партии освобожденных".



ХАМАС утверждает:



Израиль не соблюдает принцип старшинства при освобождении палестинских заключенных - более раннее освобождение тех, заключенных которые раньше начали отбывать срок.



Гуманитарная помощь не дошла до севера Газы.



Объем помощи оказался меньше оговоренного.



Израиль продолжал фотографировать южную часть

Газы.





Израиль утверждает:



Израиль выполнял все свои обязательства. Заявления ХАМАСа о нарушениях являются ложными и попыткой пропаганды ХАМАСа.



ХАМАС вопреки договоренности не выпустил вместе матерей и детей.



Оценка в Израиле: ХАМАС усиливает давление в связи с возможностью заключения еще одной сделки, после нынешней.

Израиль возобновит военные действия в Газе, если заложники не будут освобождены до полуночи.



Посредники:



Египет объясняет, что задержка с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа связана с "пробкой" на КПП Рафах. Грузовики с оборудованием и топливом приехали на переход, где все переходит в другие грузовики, что занимает много времени.



Катар вмешался вчера и спасли сделку, когда ХАМАС заявил о нарушениях со стороны Израиля.



Катар передал послание ХАМАСу: Хватит игр, это вам навредит.