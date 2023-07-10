



Почему “Хизбалла” одержима горой Дов и как Израиль изменил свой подход – мнение

Во время выступления в среду на панихиде по солдатам, павшим во Второй ливанской войне, министр обороны Йоав Галант приравнял действия ЦАХАЛа в Ливане к операциям в Дженине и Газе.



“Не стоит недооценивать нашу силу и решимость”, – сказал Галлант. “То, что вы видели два месяца назад в Газе и вчера в Дженине, мы сможем сделать и в Ливане. Не провоцируйте нас, потому что результат будет разрушительным”.



Это довольно необычное заявление в отношении Ливана, учитывая, что Израиль последние две недели делал все, чтобы снизить напряженность вокруг палаток “Хизбаллы”, установленных на израильской территории в приграничном районе горы Дов. До среды казалось, что политики должны быть осторожными в СМИ, чтобы предоставить как можно больше дипломатической свободы действий для спокойного разрешения кризиса.



Израиль понимает, что для решения кризиса дипломатией требуется время. Было бы замечательно, если бы дипломатические усилия увенчались успехом, а если нет, то военные действия будут более законными в глазах международного сообщества, считают израильские политики.



ООН интенсивно работает на этом фронте, чтобы решить спор о горе Дов. В среду командующий UNIFIL, миротворческими силами ООН в Ливане, встретился с генерал-майором Ори Гордином, командующим Северным командованием ЦАХАЛа, чтобы запросить дополнительное время для переговоров с ливанским правительством. И тот факт, что “Хизбалла” согласилась убрать одну из палаток, является признаком ее заинтересованности в разрешении кризиса, по крайней мере, это то, что ООН пытается сказать Израилю.



Усилия Иерусалима по предотвращению конфликта с “Хизбаллой” были изложены группой мониторинга прессы Middle East Monitor со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu. Оказывается, посредником между “Хизбаллой” и Израилем в лице правительства Ливана является посол США в Ливане Дороти Ши.



Ши объяснила премьер-министру Ливана Наджибу Микати, что Израиль не заинтересован в “военном конфликте” из-за палаток. Это также было подтверждено в связанной с "Хизбаллой" ежедневной газете "Аль-Ахбар" со ссылкой на членов группировки, которые заявили, что ведутся переговоры с рядом международных организаций.



“Чем более умиротворяющими будут официальные заявления и чем больше “Хизбалла” сократит свое присутствие в этом районе, тем легче будет тихо разрешить этот кризис”, – сказала Ши ливанцам.



Что интересно в замечаниях посла, так это их двусмысленность. Термин “военный конфликт” был прописан четко, но непонятно, с кем Израиль не заинтересован в конфликте – с Ливаном или с “Хизбаллой”? Эта двусмысленность, вероятно, не была случайностью, и она нашла отклик в высказываниях Галанта в среду.



Израиль все еще страдает от травмы Второй ливанской войны, в которой он не смог – особенно из-за администрации Буша – бороться исключительно с “Хизбаллой”, не нанося ущерба ливанскому государству. Обычно считается, что этот недостаток заставил Израиль принять меры предосторожности, которые продлили продолжительность войны.



Таким образом, резкий израильский посыл в среду был намного яснее -- в следующем конфликте, если он разразится, Ливан и ливанское правительство будут нести ответственность, и также пострадают вместе с “Хизбаллой”.



Израильтяне это это называют “доктриной Дахие”, названной в честь шиитского квартала на юге Бейрута, в котором в 2006 году располагалась штаб-квартира “Хизбаллы”. Десятки зданий, составляющих этот комплекс, были уничтожены израильскими авиаударами в последние дни Второй Ливанской войны. Израиль постарался опубликовать фотографии обломков, которые “Хизбалла” безуспешно пыталась скрыть.



Несмотря на агрессивные заявления министра обороны, которые, вероятно, были одобрены премьер-министром Биньямином Нетаниягу, “Хизбалла” сняла одну из палаток на горе Дов. Возможно, это была попытка снизить вероятность военного конфликта, так как группировка уже одержала свою пиар-победу в Ливане. Если этого не произойдет, некоторые в Израиле увидят в ограниченном конфликте из-за палаток возможность переопределить правила.



“Сегодняшняя “Хизбалла” отличается от той, которую мы знали раньше”, – говорит высокопоставленный сотрудник службы безопасности. “Она крупнее, смелее, рассредоточеннее и лучше вооружена. Это возможность изменить баланс сил, недавно созданный “Хизбаллой”.



Не случайно “Хизбалла” снова решила действовать на горе Дов. Каждый раз, когда организация оказывается в беде, она идет туда. Нынешняя проблема – это барьер, который Израиль строит вдоль “голубой линии” – международно признанной границы между двумя странами. Проволочный забор заменяется высоким цементным барьером с передовыми системами наблюдения. Подобно барьеру в Газе, который нейтрализовал стратегические туннели ХАМАСа, “Хизбалла” понимает, что обнаружение и нейтрализация ее туннелей значительно усложнит военные планы по оккупации частей израильской Галилеи. Гора Дов – это именно то место, где “Хезболла” может действовать, не оплачивая международную или местную цену.



Этот район является спорным с 1916 года между Сирией и Ливаном. Соглашение Сайкса-Пико, которое провело границы посередине, было недостаточно точным из-за толщины карандаша, и поэтому до сегодняшнего дня есть те, кто утверждает, что этот район принадлежит Ливану, а не Сирии.



Этот спор позволяет “Хизбалле” действовать там. Международному сообществу эта организация представляется борющейся за освобождение ливанской территории. В Ливане это позволяет ей укреплять свою позицию защитника интересов Ливана и всех его граждан. Так было во время похищения и убийства “Хизбаллой” трех израильских солдат на горе Дов в октябре 2000 года, сразу после вывода израильских войск из Южного Ливана, а также после убийства сына Имада Мугинье в Сирии.



“Хизбалла” считает гору Дов своей дипломатической и оперативной зоной комфорта. Израиль стремится подорвать эту идею, и на это не потребуются месяцы, независимо от того, придет ли решение дипломатическим или силовым путем.