



По Тель-Авиву были выпущены ракеты сирийского производства

Вчера, 10 мая "Исламский джихад" увеличил дистанцию обстрела и впервые в нынешнем раунде запустил ракеты в сторону Тель-Авива и Гуш-Дана.



Арабские СМИ опубликовали информацию о типе ракеты, которая была выпущена по Тель-Авиву. Они утверждают, что речь идет о ракете M-302 производства Сирии.



Та версия ракеты, которая есть у "Исламского джихада", может стрелять на расстояния до 180 км. Ракета, произведенная "Сирийским научно-исследовательским центром", была контрабандой доставлена в Газу еще в 2009 году и находится на вооружении военного крыла "Исламского джихада" и ХАМАС.



Согласно арабским сообщениям, террористические организации в секторе Газа использовали его несколько раз в прошлом: в ходе операции "Облачный столп" в 2012 году, операции "Нерушимая скала" в 2014 году и в 2018 году.



Вчера система "Праща Давида", которая используется для перехвата ракет средней и большой дальности, осуществила первый успешный перехват ракеты, выпущенной вместе с залпом других ракет в направлении Гуш-Дана.



Система "Праща Давида" дополняет работу "Железного купола". В то время как система "Железный купол" предназначена для перехвата ракет на короткой дистанции стрельбы, система "Праща Давида" перехватывает ракеты на средней и большой дистанции.



Система была разработана по инициативе министра обороны Амира Переца в 2006 году, когда он поручил руководителю своего ведомства выделить бюджет на проект, который в значительной степени финансировался Соединенными Штатами. Позже министр обороны Эхуд Барак приказал ускорить разработку, и в 2017 году система поступила в оперативное использование.



Система была разработана совместно компанией Rafael и американской компанией Raytheon и получила дополнительное частичное финансирование от администрации в Вашингтоне.



Первоначально предполагалось, что "Праща Давида" будет перехватывать ракеты с дальностью полета от 40 до 300 километров и образует второй слой обороны между "Железным куполом" (дальность его перехвата была увеличена до семидесяти километров) и Хец-3, которая предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы.