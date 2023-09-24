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По посту ЦАХАЛа открыт огонь
24.09.2023 12:29 Алина Груднева

По посту ЦАХАЛа открыт огонь



В воскресенье, 24 сентября, палестинцы открыли огонь по военному посту, прилегающему к городу Шувейх.

Также военнослужащие подверглись обстрелу близ населенного пункта Авней-Хефец.

"В обоих случаях никакого ущерба причинено не было, о пострадавших не сообщалось. В результате обысков в обоих случаях были обнаружены гильзы. Солдаты ЦАХАЛа в настоящее время преследуют нападавших", - сказано в сообщении.

Также был совершен обстрел в сторону поселения Хинанит. Никто не пострадал. Ущерб нанесен одному из домов.

"Солдаты ЦАХАЛа в настоящее время преследуют террористов", - резюмировали в ЦАХАЛе.

 

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