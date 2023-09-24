



По посту ЦАХАЛа открыт огонь





В воскресенье, 24 сентября, палестинцы открыли огонь по военному посту, прилегающему к городу Шувейх.



Также военнослужащие подверглись обстрелу близ населенного пункта Авней-Хефец.



"В обоих случаях никакого ущерба причинено не было, о пострадавших не сообщалось. В результате обысков в обоих случаях были обнаружены гильзы. Солдаты ЦАХАЛа в настоящее время преследуют нападавших", - сказано в сообщении.



Также был совершен обстрел в сторону поселения Хинанит. Никто не пострадал. Ущерб нанесен одному из домов.



"Солдаты ЦАХАЛа в настоящее время преследуют террористов", - резюмировали в ЦАХАЛе.



