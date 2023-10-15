Пленные террористы ХАМАСа 8 часов подряд слушали израильский детский хит
В сети стал виральным клип, в котором видно, как террористы ХАМАСа, связанные по рукам, ногам и с повязками на глазах, сидят на земле, а для них восемь часов подряд звучит песня "Мени Мамтера".
На удивительную документацию отреагировал в сети сам звезда детской эстрады Мени Мамтера (Мани Цукрель), написав: "Не знаю, правда ли это, но песня называется "Мамтера не просто так".
Люди, выложившие видео в социальные сети, сообщили, что это абсолютно реальный ролик и что музыка на него не накладывалась.
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