



Пленные террористы ХАМАСа 8 часов подряд слушали израильский детский хит

В сети стал виральным клип, в котором видно, как террористы ХАМАСа, связанные по рукам, ногам и с повязками на глазах, сидят на земле, а для них восемь часов подряд звучит песня "Мени Мамтера".



На удивительную документацию отреагировал в сети сам звезда детской эстрады Мени Мамтера (Мани Цукрель), написав: "Не знаю, правда ли это, но песня называется "Мамтера не просто так".



Люди, выложившие видео в социальные сети, сообщили, что это абсолютно реальный ролик и что музыка на него не накладывалась.



בואו, תצחקו גם אתם קצת, שמו למחבלים שתפסו 8 שעות ברצף את ׳מני ממטרה׳. וביררתי, אמיתי זה לגמרי לגמרי pic.twitter.com/bVuZ8p8lmF — ROTEM (@Rotem_Naomburg) October 14, 2023