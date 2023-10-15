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Пленные террористы ХАМАСа 8 часов подряд слушали израильский детский хит
15.10.2023 16:51 Аркадий Бочаровский

Пленные террористы ХАМАСа 8 часов подряд слушали израильский детский хит

В сети стал виральным клип, в котором видно, как террористы ХАМАСа, связанные по рукам, ногам и с повязками на глазах, сидят на земле, а для них восемь часов подряд звучит песня "Мени Мамтера". 

На удивительную документацию отреагировал в сети сам звезда детской эстрады Мени Мамтера (Мани Цукрель), написав: "Не знаю, правда ли это, но песня называется "Мамтера не просто так". 

Люди, выложившие видео в социальные сети, сообщили, что это абсолютно реальный ролик и что музыка на него не накладывалась.
 


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