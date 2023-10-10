В бою на ливаской границе погиб заместителькомандира 300-й бригады
Новости » Арабо-израильский конфликт
Племянница Трампа обвиняет его в передаче секретов обороны Израиля
10.10.2023 08:06 Катя Шульц

Племянница Трампа обвиняет его в передаче секретов обороны Израиля

Мери Трамп в своем Twitter обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в возможной передаче секретов израильской обороны путину.

"Этот долбан*й маньяк, скорее всего, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля…" — написала она.

До этого Трама опубликовал у себя пост, критикующий и клеймящий администрацию Байдена.

Те же самые люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши некогда прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" — написал Дональд Трамп.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы