



Племянница Трампа обвиняет его в передаче секретов обороны Израиля

Мери Трамп в своем Twitter обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в возможной передаче секретов израильской обороны путину.



"Этот долбан*й маньяк, скорее всего, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля…" — написала она.



До этого Трама опубликовал у себя пост, критикующий и клеймящий администрацию Байдена.



Те же самые люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши некогда прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" — написал Дональд Трамп.

