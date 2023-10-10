Племянница Трампа обвиняет его в передаче секретов обороны Израиля
Мери Трамп в своем Twitter обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в возможной передаче секретов израильской обороны путину.
"Этот долбан*й маньяк, скорее всего, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля…" — написала она.
До этого Трама опубликовал у себя пост, критикующий и клеймящий администрацию Байдена.
Те же самые люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши некогда прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" — написал Дональд Трамп.
This fucking maniac likely gave Putin (who gave Iran, who gave Hamas) Israel's national security secrets…— Mary L Trump (@MaryLTrump) October 9, 2023
Plus, he divulged highly classified information about our nuclear subs to an Australian cardboard guy.
Why is he still allowed to roam free? pic.twitter.com/gZsxdQiK0G