Племянница Трампа обвиняет его в передаче секретов обороны Израиля

Мери Трамп в своем Twitter обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в возможной передаче секретов израильской обороны путину.



"Этот долбан*й маньяк, скорее всего, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля…" — написала она.



До этого Трама опубликовал у себя пост, критикующий и клеймящий администрацию Байдена.



Те же самые люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши некогда прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" — написал Дональд Трамп.



This fucking maniac likely gave Putin (who gave Iran, who gave Hamas) Israel's national security secrets…



Plus, he divulged highly classified information about our nuclear subs to an Australian cardboard guy.



