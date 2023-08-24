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Планировали теракты: арестованы четверо израильтян, завербованных "Хизбаллой"
24.08.2023 16:37 Алина Груднева

Планировали теракты: арестованы четверо израильтян, завербованных "Хизбаллой"

В июле в Израиле были арестованы четверо представителей арабского сектора, завербованных "Хизбаллой".

Информацию об этом ШАБАК раскрыл 24 августа. Уточняется, что трое жителей Кфар-Касем и один житель Лода были причастны к контрабанде оружия и взрывчатки иранского производства в Израиль. Взрывные устройства планировалось использовать для террористических атак на территории Израиля.

"Расследование ШАБАКа показало, что "Хизбалла" занималась вербовкой и управлением инфраструктурой контрабандистов в Израиле с целью распространения незаконного оружия различным сторонам, в том числе, преступным группировкам", — сообщает ШАБАК.

Отмечается, что это является яркой иллюстрацией того, как "Хизбалла" и Иран пытаются использовать израильтян для осуществления террористической деятельности на территории Еврейского Государства.

"Грань между терроризмом и преступной деятельностью чрезвычайно тонка", — добавили в ШАБАКе.

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