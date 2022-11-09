



Планировали обстрел: трем палестинским женщинам предъявили обвинения

Трем палестинкам из Шхема были предъявлены обвинения в планах совершить обстрел израильских сил безопасности в Иудее и Самарии.



Обвиняемые женщины были связаны с террористической группировкой "Исламский джихад", сообщает Times of Israel.



20 августа Тахрир Абу Сария, Марьям Арафат и Алаа Абу Дхраа были задержаны на КПП Элиягу возле Калькилии. В багажнике их авто был обнаружен заряженный самодельный пистолет-пулемет "Карло".



В день запланированного нападения в августе эти трое открыли огонь по военному посту возле поселения Кдумим. Однако, по версии следствия, ружье террористок заклинило, и они скрылись с места происшествия, ища другую цель.



Женщины, вероятно, заблудились и оказались на перекрестке Элиягу. У трех женщин не было разрешений на въезд в Израиль, и их машина с палестинскими номерными знаками не смогла бы пересечь контрольно-пропускной пункт.



Женщинам были предъявлены обвинения в стрельбе и спланированном нападении, и они останутся под стражей до окончания судебного разбирательства.