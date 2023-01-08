



Исламский джихад: Наши двойные агенты предотвратили убийство командира Аль-Кудс

Акрам Аль-Аджури, военный командир бригады "Аль-Кудс", военного крыла “Палестинского исламского джихада”, сказал в интервью каналу "Аль-Джазира", что “операция “Хоммеш” была направлена ​​на захват и уничтожение оккупационных солдат, поскольку проблема заключенных является одной из важнейших”.



Под операцией “Хомеш” Аль-Аджури имел в виду обстрел палестинскими террористами в районе деревни Хомеш на севере Самарии, в результате которого был убит Иегуда Диментман и ранены еще два студента в ешиве Хар Шалом.



Аджури уверен, что боевикам PIJ удалось остановить проникновение израильской разведки в свои ряды, благодаря вербовке двух двойных агентов. Один из агентов смог обмануть офицера израильской разведки и вернуться после выполнения своей миссии.



По словам командира, двойной агент, нанятый PIJ, успел сфотографировать офицера израильской разведки, с которым он встречался перед возвращением в Газу. Аджури считает, что эти действия помогли предотвратить убийство высокопоставленного командира бригады “Аль-Кудс” и раскрыли стратегию вербовки ISA.