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Петиция в БАГАЦ: Израиль скрывает данные о здоровье заключенных палестинцев
26.01.2023 09:53 Ольга Белозерова

Петиция в БАГАЦ: Израиль скрывает данные о здоровье заключенных палестинцев

Две израильские правозащитные организации подали петицию в БАГАЦ, в которой утверждается, что ШАБАС запретила медицинскому персоналу в тюрьмах по всему Израилю информировать семьи о состоянии здоровья заключенных палестинцев.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Организации "Врачи за права человека" и "Ха-Мокед" отметили в петиции, что ШАБАС отказывается предоставлять информацию о здоровье заключенных террористов их семьям, оставляя их в неведении относительно благополучия их госпитализированных членов семьи.

БАГАЦ провел слушания по петиции в среду и отклонил позицию государства о том, что право семьи знать о состоянии заключенного должно зависеть от характера преступлений заключенного.

Суд постановил, что министерство здравоохранения всегда должно раскрывать информацию о состоянии заключенного гражданина, если раскрытие информации не представляет угрозы безопасности.

Согласно решению БАГАЦа, у государства есть 21 день тобы обновить директиву, отданную больницам, в которых госпитализированы заключенные по соображениям безопасности.

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