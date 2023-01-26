



Петиция в БАГАЦ: Израиль скрывает данные о здоровье заключенных палестинцев

Две израильские правозащитные организации подали петицию в БАГАЦ, в которой утверждается, что ШАБАС запретила медицинскому персоналу в тюрьмах по всему Израилю информировать семьи о состоянии здоровья заключенных палестинцев.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Организации "Врачи за права человека" и "Ха-Мокед" отметили в петиции, что ШАБАС отказывается предоставлять информацию о здоровье заключенных террористов их семьям, оставляя их в неведении относительно благополучия их госпитализированных членов семьи.



БАГАЦ провел слушания по петиции в среду и отклонил позицию государства о том, что право семьи знать о состоянии заключенного должно зависеть от характера преступлений заключенного.



Суд постановил, что министерство здравоохранения всегда должно раскрывать информацию о состоянии заключенного гражданина, если раскрытие информации не представляет угрозы безопасности.



Согласно решению БАГАЦа, у государства есть 21 день тобы обновить директиву, отданную больницам, в которых госпитализированы заключенные по соображениям безопасности.