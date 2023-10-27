



Песков о визите ХАМАС: нужно поговорить со всеми сторонами конфликта

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает, что необходимо провести переговоры со всеми сторонами в израильско-палестинском конфликте, чтобы защитить решение о приглашении делегации ХАМАС в Москву, шаг, который вызвал много критики. Ведь, как мы и писали раньше, ни одна страна в мире, ни тот же самый Иран или Иордания, или Турция столь рьяно защищающие ХАМАС с экранов, не удосужились принять у себя “делегацию палачей”.



Песков сообщил, что хамасовцы встретилась с представителями МИД России, а не с чиновниками Кремля. Он также упомянул об атаке, совершенной сегодня вечером США на северо-востоке Сирии, и заявил, что нет никакой опасности того, что Россия будет "втянута" в конфликт.





