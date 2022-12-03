



Первый запуск за месяц: террористы выпустили ракету по Израилю

В субботу вечером из Газы по территории Израиля была выпущена одна ракета.



Армия обороны Израиля заявила, что снаряд приземлился на открытой местности, не причинив никаких повреждений. Это был первый обстрел Израиля, совершенный в этом месяце.



Как сообщает Times of Israel, сирены не звучали в Израиле, поскольку системы обороны планировали, что ракета приземлится в необитаемых районах. Однако, в мобильном приложении Службы тыла было активировано предупреждение в приграничных районах Нахаль-Оз и Кфар-Аза.



Местные жители сообщили, что слышали сильный взрыв.



Как отметили в ЦАХАЛе, никаких специальных инструкций для жителей после обстрела не было.



Израильские официальные лица были обеспокоены возможным ракетным обстрелом, в связи с гибелью двух террористов "Исламского джихада". Террористы пригрозили отомстить за убийство членов группировки.