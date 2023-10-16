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Первое сообщение: ликвидирован член политбюро ХАМАСа
16.10.2023 23:45 Алина Груднева

Первое сообщение: ликвидирован член политбюро ХАМАСа

Вечером, 16 октября, в ходе операции Армии обороны Израиля "Железные мечи" в Газе были ликвидирован член политбюро ХАМАСа.

Информацию об этом распространяют арабские источники в соцсетях и 12-й канал израильского ТВ.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока что не подтвердила информацию о ликвидации высокопоставленного члена политбюро ХАМАС Усама аль-Мазини. По некоторым сообщениям, он косвенно приложил руку к похищению 25 июня 2006 года капрала Гилада Шалита, который пробыл в плену террористов до октября 2011-го.

Что примечательно, ранее вечером появилось фото, на котором была запечатлена полыхающая башня ХАМАСа в Газе. ЦАХАЛ нанес точный удар по квартире на одном из последних этажей. Предположительно, целью была точечная ликвидация кого-то из главарей ХАМАСа.

Также вечером сообщалось о ликвидации главы общей разведки ХАМАСа в ходе операции "Железные мечи".

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