



Первое сообщение: ликвидирован член политбюро ХАМАСа

Вечером, 16 октября, в ходе операции Армии обороны Израиля "Железные мечи" в Газе были ликвидирован член политбюро ХАМАСа.



Информацию об этом распространяют арабские источники в соцсетях и 12-й канал израильского ТВ.



Пресс-служба ЦАХАЛа пока что не подтвердила информацию о ликвидации высокопоставленного члена политбюро ХАМАС Усама аль-Мазини. По некоторым сообщениям, он косвенно приложил руку к похищению 25 июня 2006 года капрала Гилада Шалита, который пробыл в плену террористов до октября 2011-го.



Что примечательно, ранее вечером появилось фото, на котором была запечатлена полыхающая башня ХАМАСа в Газе. ЦАХАЛ нанес точный удар по квартире на одном из последних этажей. Предположительно, целью была точечная ликвидация кого-то из главарей ХАМАСа.



Также вечером сообщалось о ликвидации главы общей разведки ХАМАСа в ходе операции "Железные мечи".