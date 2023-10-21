



Пережившая зверства террористов написала письмо стороннице ХАМАС Гретте Тунберг

Израильтянка, пережившая зверства террорстов ХАМАС во время нападения 7октября, написала открытое письмо экоактивистке Грете Тунберг. Среди прочего, в своем письме Шакед Шефи Коэн написала следующее:



"Вот уже две недели я - ходячий труп. Зомби среди зомби. Один между сотнями драгоценных людей, ужасных историй, пропавших без вести, еще больше убитых, еще больше похорон. Я вижу только пустые взгляды и беспомощность. Нет ничего. Ни слов, ни чувств, ни слез. Ничего. Только цифры: Более 100 пропавших без вести, 210 похищенных - среди них около 30 детей и 20 стариков, 301 раненый, 1400 убитых. Многие из них - друзья и знакомые из общины, в которой я живу. В подавляющем большинстве это мирные жители.



Я читаю Ваши слова и выраженную Вами солидарность с Газой и ХАМАСом и не испытываю никакого гнева. Действительно нет. Только глубокую и жалостливую печаль. Сожаление о болезненной слепоте, в которой погрязли Вы и многие подобные Вам. Ваша слепота проистекает из невежества и зависимости от средств массовой информации, которые дезинформируют, вводят в заблуждение, подстрекают, а главное - жестоки и коррумпированы политическими и финансовыми интересами."

