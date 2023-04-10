



Перестрелка возле Иерихона: ЦАХАЛ окружил здание, в котором находятся террористы

В ЦАХАЛе подтверждают, что в эти часы в лагере беженцев Акат-Джабер действительно действуют силы безопасности. По непроверенным сообщениям в арабских социальных сетях, в лагере беженцев идет перестрелка между силами безопасности и террористами.



Вооруженные террористы засели в здании лагеря беженцев Акбат-Джабер. Силы ЦАХАЛ окружили здание, завязалась перестрелка. Ранее силы ЦАХАЛ арестовали в Шхеме четверых разыскиваемых лиц. Осколками легко ранены офицер и солдат. Палестинцы сообщили о 13 раненых и минимум двух убитых.



Насколько известно, это не тот отряд террористов, который совершил теракт в долине реки Иордан.



Около 6000 человек живут в лагере беженцев Акбат-Джабер, расположенном примерно в трех километрах к юго-западу от Иерихона, после того как большинство жителей лагеря с годами переехали в близлежащую Иорданию. В 1994 году лагерь беженцев был передан под управление Палестинской администрации.