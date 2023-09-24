



Перестрелка в лагере беженцев возле Тулькарма: двое погибших

В ночь на 24 сентября ЦАХАЛ действовал в лагере беженцев недалеко от Тулькарма на западе Самарии.



В ходе операции завязалась перестрелка между ЦАХАЛом и палестинцами.



По данным минздрава ПА, подконтрольного ХАМАСу, погибли минимум два человека. В лагере беженцев взрывали бомбы, произошли столкновения, когда силы безопасности покидали районе.



Накануне в ходе аналогичной операции ШАБАК, МАГАВ и полиция арестовали террориста, причастного к стрельбе.



Напряженность высока во всех секторах в преддверии праздников. Накануне ЦАХАЛ атаковал Газу в ответ на продолжающиеся нарушения порядка возле забора безопасности.



