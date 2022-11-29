



Перестрелка в Хевроне, два джипа ЦАХАЛа блокированы палестинцами

Вечером 28 ноября в палестинской деревне Бейт-Омер, к северу от Хеврона, начались сильные беспорядки после того, как туда въехали два военных джипа.



В джипы были брошены камни и самодельная взрывчатка, и они застряли в деревне из-за технической неисправности. Через несколько часов джипы были успешно эвакуированы силами ЦАХАЛа, которые вошли в деревню, потерь среди израильских сил нет.



Палестинцы сообщили о 7 раненых в результате столкновений, включая одного тяжелораненого. ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента.



ЦАХАЛ признает увеличение числа перестрелок в Иудее и Самарии и утверждает, что "настал день после Абу Мазена". По словам армейских представителей, ПА бурлит уже сейчас, пока жив председатель Палестинской автономии, а после его смерти можно ждать только эскалации беспорядков и насилия.

