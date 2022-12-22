



Перестрелка с "Логовом львов" у могилы патриарха Йосефа

Ночью 22 декабря произошла перестрелка вокруг гробницы праотца Йосефа в Шхеме и в лагере беженцев Лата в Самарии, ответственность за это взяла на себя группировка "Логово львов".



Палестинский Красный Полумесяц сообщил о террористе, который был застрелен военнослужащими ЦАХАЛа, а также о трех террористах, которые были тяжело ранены. Согласно палестинским источникам, террорист, который был убит в перестрелке, - Ахмед Дарама, 23 лет, проживающий в Тубасе. В его городе был объявлен день траура и забастовка. По оценкам представителей армии, в течение дня в регионе ожидаются сильные беспорядки, и ЦАХАЛ готовится к этому.



تغطية صحفية: جانب من اقتحام قوة راجلة إسرائيلية لمدينة نابلس pic.twitter.com/LR8SL3HKN2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2022