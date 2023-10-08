



Переоделись в солдат ЦАХАЛа и приказали выйти: рассказы очевидцев атак ХАМАСа



Сотни израильтян были убиты вчера, 7 октября, в результате террористической атаки ХАМАСа на юг страны, почти 1500 человек получили ранения.



Точное число гражданских лиц и солдат, похищенных в Газу, пока неясно. Житель кибуца Кфар-Аза рассказывает: "Мы зашли в полицейский участок утром, когда прозвучал первый сигнал тревоги. Мы остались там, когда поняли, что в кибуце опасаются террористов. Мы поняли, что они начинают прибывать в кибуц, и спрятались в домах. Пока мы находились в убежище, я понял, что террористы укрепились на крыше дома и стреляют оттуда".



"Позже они обстреляли очередью окно моего полицейского участка, а через несколько часов вернулись и приказали мне выйти с поднятыми руками, выдавая себя за военнослужащих ЦАХАЛа", - добавил он. "Мы все еще находимся в многочасовой осаде в убежище не можем говорить по телефону и не издаем ни звука, так как боимся, что нас найдут и выломают дверь. У большинства людей разрядились аккумуляторы или приемники. Мы находимся в осаде и просим силы прийти и спасти нас".



Жительница Офаким рассказывает: "Когда начались сирены, мы сразу пошли в убежище и увидели перехваты из окна. Потом поступило сообщение о проникновении террористов, тогда мы закрыли окна и заперли все двери. С этого момента мы не выходили из дома. Ближе к шести часам вечера рядом с нашим домом раздались выстрелы. С утра мы тренировались с ножами и ножницами для самообороны, взяли все, что может нам помочь.



В Офаким мы видели, как террористы проникают в дома рядом с нами, здесь царит один большой хаос. Кроме того, несколько часов назад был застрелен муж соседки, который сидел и курил в саду, она услышала это из убежища и теперь до сих пор находится внутри него с детьми, очень боится говорить или двигаться. Ее муж все еще лежит во дворе, истекая кровью, и она боится, что террористы все еще там".